Морис — о Бобровском: Сергей заработал каждый пенни в этом плей-офф Кубка Стэнли
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«Мы чувствовали, что сможем победить, но наш нужна была помощь Боба: было важно, чтобы он сыграл так, как раньше. В решающие моменты плей-офф Сергей вышел на лёд и заработал каждый пенни своего контракта. Он взял на себя это бремя. Таким игрокам нужно давление для начала творчества», — приводит слова Мориса The Athletic.
В полуфинальной серии «Флорида» обыграла «Каролина Харрикейнз» со счётом 4-0.
Таким образом, команда второй раз в истории НХЛ и впервые в XXI веке вышла в финал Кубка Стэнли. В 1996 году «Флорида» в решающей серии уступила «Колорадо Эвеланш» (0-4).
Бобровский в серии с «Каролиной» пропустил шесть шайб с процентом отражённых бросков 96,6%.
Ранее сообщалось, что в НХЛ появится новый обладатель Кубка Стэнли.