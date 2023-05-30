Ольховский: у Мирры Андреевой хорошие шансы выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что у российской теннисистки Мирры Андреевой хорошие шансы выйти во второй круг «Ролан Гаррос».

«Я считаю, что у неё хорошие шансы обыграть Риск и выйти во второй круг. Сам факт попадания в основную сетку на турнире Большого шлема в 16 лет о многом говорит, посмотрим, как Мирра выступит», — цитирует Ольховского ТАСС.

Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет. В финале квалификации Андреева победила Марию Осорио-Серрано со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Игра продолжалась два часа.

Основная сетка турнира началась 28 мая. Соревнования завершатся 11 июня.

Ранее Тарпищев заявил, что сёстры Андреевы могут удивить на «Ролан Гаррос».