Тарпищев считает, что сестры Андреевы могут удивить на «Ролан Гаррос»
- РИА Новости
«Эрика Андреева в первом круге может удивить, как и ее сестра Мирра. В данном возрасте молодёжно-юношеский состав опасен тем, что им терять на таких крупных и важных турнирах нечего. Над ними не довлеет результат, могут играть свободно», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет. В финале квалификации Андреева победила Марию Осорио-Серрано со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Игра продолжалась два часа.
18-летняя Эрика сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос» вместо Анны Калинской в качестве лаки‑лузера.
Основная сетка турнира началась 28 мая. Соревнования завершатся 11 июня.
Ранее россиянин Карен Хачанов оформил выход во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.