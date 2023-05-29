Тарпищев считает, что сестры Андреевы могут удивить на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российские теннисистки Эрика и Мирра Андреевы могут преподнести сюрприз на Открытом чемпионате Франции.

«Эрика Андреева в первом круге может удивить, как и ее сестра Мирра. В данном возрасте молодёжно-юношеский состав опасен тем, что им терять на таких крупных и важных турнирах нечего. Над ними не довлеет результат, могут играть свободно», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет. В финале квалификации Андреева победила Марию Осорио-Серрано со счётом 7:6 (10:8), 6:4. Игра продолжалась два часа.

18-летняя Эрика сыграет в основной сетке «Ролан Гаррос» вместо Анны Калинской в качестве лаки‑лузера.

Основная сетка турнира началась 28 мая. Соревнования завершатся 11 июня.

Ранее россиянин Карен Хачанов оформил выход во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису.