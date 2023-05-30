Романо: Энрике — основной кандидат на должность главного тренера «Наполи»

Бывший наставник «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Наполи».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, клуб уже ведёт переговоры с испанцем.

Напомним, что нынешний главный тренер неаполитанского клуба Лучано Спаллетти покинет клуб по окончании сезона.

Как сообщает Corriere dello Sport, причиной ухода Спаллетти называются натянутые отношения тренера с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

«Наполи» проведёт заключительный матч с «Сампдорией» 4 июня.

Спаллетти возглавляет клуб с 2021 года. 4 мая неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» (1:1). «Наполи» набрал 80 очков и досрочно стал чемпионом Италии. Этот титул команда завоевала впервые с 1990 года.

Ранее Спаллетти рассказал, что планирует взять паузу в тренерской карьере.