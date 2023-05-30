«Майами» победил «Бостон» и вышел в финал плей-офф НБА

«Майами Хит» победил «Бостон Селтикс» в седьмом матче полуфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершилась со счётом 103:84.

Самым результативным игроком стал нападающий победителей Джимми Батлер — 28 очков, семь подборов, шесть результативных передач. У «Бостона» лучшей результативностью отметился Джейсон Тейтум, который сделал дабл-дабл: 14 очков, 11 подборов и четыре результативные передачи.

Таким образом, счёт в серии стал 4:3 в пользу «Майами». Соперником «Майами» станет «Денвер Наггетс», который в своей серии переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

Ранее сообщалось, что майку Джордана с Олимпиады-1992 продали за $3 млн.