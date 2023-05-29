Газзаев заявил, что ЦСКА не должен упустить серебряные медали РПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение, что армейский клуб не должен упустить второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У ЦСКА есть хорошие шансы стать серебряным призёром и выиграть Кубок России, но в последнем туре у них очень серьёзный соперник. «Ростов» также претендует на медали в чемпионате России, поэтому будет очень боевая и интересная игра», — приводит слова Газзаева РИА Новости.

«Зенит» (67 очков) досрочно стал чемпионом РПЛ. На втором месте располагается ЦСКА (55), на третьем — «Спартак» (54), на четвёртом — «Ростов» (53).

В заключительном туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Ростовом» на стадионе «ВЭБ Арена» 3 июня. Начало встречи в 17:30 мск.

Ранее Газзаев отреагировал на поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с армейским клубом.