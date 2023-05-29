Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Газзаев заявил, что ЦСКА не должен упустить серебряные медали РПЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказал мнение, что армейский клуб не должен упустить второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У ЦСКА есть хорошие шансы стать серебряным призёром и выиграть Кубок России, но в последнем туре у них очень серьёзный соперник. «Ростов» также претендует на медали в чемпионате России, поэтому будет очень боевая и интересная игра», — приводит слова Газзаева РИА Новости.

«Зенит» (67 очков) досрочно стал чемпионом РПЛ. На втором месте располагается ЦСКА (55), на третьем — «Спартак» (54), на четвёртом — «Ростов» (53). 

В заключительном туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Ростовом» на стадионе «ВЭБ Арена» 3 июня. Начало встречи в 17:30 мск.

Ранее Газзаев отреагировал на поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с армейским клубом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить