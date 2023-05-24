Газзаев: Соболев будет наказан — тут всё очевидно

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на поведение нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ с армейским клубом.

«Думаю, к Соболеву должно быть применено наказание. По Александру двух мнений быть не может. На мой взгляд, наказание будет достаточно серьёзное», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что бразильский полузащитник хотел привлечь внимание арбитров к жесту нападающего красно-белых.

«Думаю, будут разбирательства по его удалению. Но Соболев будет наказан — тут всё очевидно», — заключил Газзаев.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. На 69-й минуте игры главный арбитр Сергей Карасёв удалил защитника армейцев Виллиана Рошу и Соболева.

Нападающий «Спартака» получил красную карточку за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес защитника красно-синих.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предоставит Соболеву клубного юриста на заседание КДК.