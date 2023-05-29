Булыкин: если Камано уйдёт из «Локомотива», ничего страшного не произойдёт

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе из столичного клуба нападающего Франсуа Камано.

«Камано выходит в основном составе «Локомотива», он скоростной игрок, но сейчас Франсуа не является системообразующим футболистом. Если он уйдёт, ничего страшного не произойдёт», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне форвард провёл за столичный клуб 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Камано покинет «Локомотив» по окончании сезона.