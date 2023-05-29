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Карпов: Камано покинет «Локомотив» по окончании сезона

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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано покинет столичный клуб по окончании сезона.
Карпов: Камано покинет «Локомотив» по окончании сезона
  • РИА Новости

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, зимой агент гвинейского игрока Дамьен Ле Таллек потребовал у клуба €1 млн за пролонгацию договора без роста оклада. Руководство «Локомотива» отказалось и отложило вопрос до лета.

Уточняется, что на данный момент железнодорожники не заинтересованы в продолжении сотрудничества с Камано.

В текущем сезоне форвард провёл за столичный клуб 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее Камано изъявил желание получить российский паспорт.

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