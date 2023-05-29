Президент ФИФА Инфантино поздравил Аршавина с днём рождения

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина с днём рождения.

«Дорогой Андрей, в этот день, 29 мая, я поздравляю тебя с днём рождения. Пусть этот особенный день будет наполнен счастьем, давай мы продолжим работать вместе ради будущего прекрасной игры, которая объединяет всех нас. С нетерпением жду нашей встречи», — приводит текст поздравительного письма «Матч ТВ».

29 мая Аршавину исполнилось 42 года. Он выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год, «Зенит» и «Кайрат». За сборную России Аршавин провёл 75 матчей и забил 17 мячей.

Аршавин приял решение завершить спортивную карьеру в 2018 году, на данный момент он занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию футбольного клуба «Зенит».

Ранее Червиченко сравнил удаление «Арсеналом» поста об Аршавине с шизофренией.