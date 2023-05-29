В «Локомотиве» высказались о возможном приобретении Салтыкова
«Нам пока нечего сказать по этому поводу», — приводит слова пресс-службы клуба «Евро-Футбол.Ру».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», столичный клуб планирует подписать нападающего в летнее трансферное окно и взять на первый сбор.
В сезоне-2022/23 18-летний форвард провёл за «Акрон» 28 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Ранее спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о финансовых показателях нового контракта футболиста Артёма Дзюбы.