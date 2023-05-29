Тарпищев считает, что Аванесян надо уходить от однообразной игры

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение об игре российской теннисистки Элины Аванесян.

«Аванесян у нас давно в сборной. Она из поколения Полины Кудерметовой, Варвары Грачёвой — талантливая плеяда. Хорошие теннисистки. Ей надо расширять технико-тактические данные, уходить от однообразной игры», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В первом круге Аванесян победила швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 20 минут.

В следующем круге россиянка сыграет с представительницей Франции Леолией Жанжан.

Основная сетка турнира началась 28 мая. Соревнования завершатся 11 июня.

Ранее Аванесян высказалась о своей победе в первом круге Открытого чемпионата Франции.