Салтыков — о возможном переходе в «Локомотив»: слышал, что интерес есть

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков, который выступает за «Акрон» на правах аренды высказался о своём переходе в «Локомотив».

«Слышал, что интерес есть, но опять же только из новостей. Какое впечатление произвёл «Локомотив» весной? В целом команда производит хорошее впечатление, очень достойно выглядит», — приводит слова Салтыкова Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что в его игре присутствует прогресс, но не смог ответить на вопрос о готовности к переходу в клуб РПЛ.

«Об «Акроне» только положительные впечатления и эмоции. От всего, что происходит, — от футбола, в который мы стараемся играть, от коллектива, от быта», — заключил Салтыков.

В сезоне-2022/23 18-летний форвард провёл за «Акрон» 28 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Ранее спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о финансовых показателях нового контракта футболиста Артёма Дзюбы.