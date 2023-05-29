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Стали известны финалисты премии лучшему игроку сезона РПЛ

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Стали известны имена десяти футболистов, номинированных на приз лучшему игроку сезона РПЛ.

На награду претендуют Александр Соболев («Спартак»), Лукас Вера («Оренбург»), Квинси Промес («Спартак»), Малком («Зенит»), Иван Обляков (ЦСКА), Артём Дзюба («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов»), Эдуард Сперцян («Краснодар») и Фёдор Чалов (ЦСКА).

Имя победителя станет известно 4 июня. 

Ранее стала известна тройка тренеров, которая поборется за звание лучшего в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

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