Семак, Федотов и Карпин номинированы на приз лучшему тренеру РПЛ сезона-2022/23

Стала известна тройка тренеров, которая поборется за звание лучшего в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам голосования болельщиков на награду претендуют Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов») и Владимир Федотов (ЦСКА).

В финальном голосовании будут принимать участие главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты.

Имя лучшего тренера будет объявлено 4 июня.

Ранее стала известна тройка футболистов, которая поборется за звание лучшего нападающего сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).