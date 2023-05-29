Семак, Федотов и Карпин номинированы на приз лучшему тренеру РПЛ сезона-2022/23
По итогам голосования болельщиков на награду претендуют Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов») и Владимир Федотов (ЦСКА).
В финальном голосовании будут принимать участие главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты.
Имя лучшего тренера будет объявлено 4 июня.
Ранее стала известна тройка футболистов, которая поборется за звание лучшего нападающего сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).