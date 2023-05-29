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Малком, Промес и Чалов номинированы на приз лучшему нападающему РПЛ сезона-2022/23

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Стала известна тройка футболистов, которая поборется за звание лучшего нападающего сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).
Малком, Промес и Чалов номинированы на приз лучшему нападающему РПЛ сезона-2022/23
  • РИА Новости

По итогам голосования болельщиков на награду претендуют Малком («Зенит»), Фёдор Чалов (ЦСКА) и Квинси Промес («Спартак»).

В финальном голосовании будут принимать участие главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты. 

Имя лучшего нападающего сезона будет объявлено 4 июня. 

Ранее была объявлена тройка футболистов, которая поборется за звание лучшего полузащитника сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ).

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