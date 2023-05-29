Малком, Промес и Чалов номинированы на приз лучшему нападающему РПЛ сезона-2022/23

Стала известна тройка футболистов, которая поборется за звание лучшего нападающего сезона-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам голосования болельщиков на награду претендуют Малком («Зенит»), Фёдор Чалов (ЦСКА) и Квинси Промес («Спартак»).

В финальном голосовании будут принимать участие главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, легенды лиги и эксперты.

Имя лучшего нападающего сезона будет объявлено 4 июня.

Ранее была объявлена тройка футболистов, которая поборется за звание лучшего полузащитника сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ).