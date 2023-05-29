Сперцян, Литвинов и Вендел номинированы на приз лучшему полузащитнику РПЛ сезона-2022/2023

Объявлена тройка футболистов, которая поборется за звание лучшего полузащитника сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ).

По итогам голосования болельщиков право претендовать на награду получили Эдуард Сперцян («Краснодар»), Руслан Литвинов («Спартак») и Вале Вендел («Зенит»).

Больше всего голосов болельщики отдали Эдуарду Сперцяну, это поможет ему в финальном голосовании.

В финальном голосовании будут также принимать участие главные тренеры и капитаны клубов РПЛ, защитники, вратари, легенды лиги и эксперты. Имя лучшего полузащитника сезона будет объявлено 4 июня.

Ранее объявлена тройка футболистов, которые поборются за звание лучшего защитника сезона-2022/2023 РПЛ.