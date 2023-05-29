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Сазонов описал сезон-2022/23 для «Динамо» словом «неоднозначно»

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Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов описал сезон-2022/23 бело-голубых в Российской премьер-лиге (РПЛ) словом «неоднозначно».
Сазонов описал сезон-2022/23 для «Динамо» словом «неоднозначно»
  • РИА Новости

«Пока нечего обнулять, потому что у «Динамо» осталась ещё одна игра — с «Оренбургом». А после отдыха и игр сборных команда вновь соберётся и будет думать. Если описывать нынешний сезон одним словом, то я бы выбрал «неоднозначно», — цитирует Сазонова «Чемпионат».

После 29 туров Российской премьер-лиги московский клуб набрал 45 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В Кубке России бело-голубые вылетели на стадии 1/2 финала Пути регионов, уступив «Акрону».

19 мая «Динамо» объявило об увольнении серба Славиши Йокановича с поста главного тренера.

Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев назвал причины неудач московского клуба в сезоне-2022/23.

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