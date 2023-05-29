Агент Малкома: в сборной Бразилии он вдохновляется Неймаром

Луис Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, высказался о вызове игрока в сборную Бразилии по футболу.

«Малком очень рад вызову в сборную Бразилии. Тогда он не сможет сыграть за сборную России? Я не спрашивал его о том, хотел бы ли он сыграть за Россию в будущем. В Бразилии Малком вдохновляется Неймаром. Они друзья», — цитирует Гарсию «СЭ».

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за «Зенит».

28 мая Малком был вызван в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Гвинеей (17 июня, Барселона) и Сенегалом (20 июня, Лиссабон).

Ранее Евгений Бушманов назвал Малкома лучшим игроком сезона в РПЛ.