В «Локомотиве» заявили, что никаких обращений от «Зенита» по Пиняеву не было

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику московского клуба Сергею Пиняеву.

«Никаких обращений от «Зенита» не было, переговоров не ведём. Желания расставаться с Пиняевым нет. Мы строим молодую российскую команду на долгие времена», — цитирует Ульянова РИА Новости.

По информации СМИ, сине-бело-голубые желают выкупить молодого хавбека за 600 млн рублей. Железнодорожники не планируют продавать Пиняева летом 2023 года. Сам футболист также не желает покидать московскую команду, если не получит предложений от европейских клубов.

В сезоне-2022/23 18-летний Пиняев провёл 19 матчей, забил четыре мяча и отличился одной результативной передачей.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал стабильные успехи «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).