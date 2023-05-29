Черчесов назвал «Зенит» заслуженным чемпионом РПЛ
- РИА Новости
«Зенит» набрал больше всех очков, забил больше всех, пропустил меньше всех — вот он и заслуженный чемпион. Потенциал у клуба большой, соответственно, большой он и у команды. Само собой никогда ничего не происходит», — цитирует Черчесова «Спорт день за днём».
Сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре РПЛ после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Семака с 67 очками лидирует в турнирной таблице.
«Зенит» стал десятикратным чемпионом России. Сергей Семак пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ с петербургской командой.
Ранее экс-игрок «Спартака» Евгений Бушманов назвал лучшего игрока РПЛ в сезоне-2022/23.