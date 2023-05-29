Полузащитник дортмундской «Боруссии» Беллингем стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем назван лучшим игроком сезона-2022/23 в Бундеслиге.

В сезоне-2022/23 игрок забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи в 31 игре, а также стал самым молодым игроком, который провёл 75 матчей в Бундеслиге (в возрасте 19 лет и 132 дней).

Также Беллингем побил рекорд полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы, став самым молодым футболистом, достигшим отметки 50 побед в турнире.

По итогам чемпионата Германии «Боруссия» набрала 71 очко и уступила чемпионство мюнхенской «Баварии».

Ранее игроки «Баварии» потроллили «Боруссию» в чемпионской раздевалке.