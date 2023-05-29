В КДК РФС рассмотрят удаление защитника «Краснодара» Литвинова

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о повестке заседания по итогам матчей 29-го тура чемпионата России.

«Выход за пределы технической зоны главного тренера «Краснодара». Задержка выхода «Спартака» из раздевалки. Выход за пределы технической зоны главного тренера «Пари НН». Неподобающее поведение «Ахмата», а также рассмотрим удаление защитника Вячеслава Литвинова, серьёзное нарушение правил», — цитирует Григорьянца СЭ.

Изначально защитник «Краснодара» получил жёлтую карточку, но после просмотра VAR судья удалил игрока с поля в матче с ЦСКА. Игра завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС пожизненно отстранил двух футболистов.