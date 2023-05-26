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Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двух футболистов

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) пожизненно отстранил двух футболистов.
Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двух футболистов
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На футболистов Зийадхана Маммадова (экс-вратарь «Ессентуков») и Дениса Деркунского («СКА-Хабаровск-2») пожизненно наложены санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности, сообщает пресс-служба РФС. 

Всего на счету Деркунского восемь матчей и один забитый мяч во Второй лиге в сезоне-2022/23. Маммадов провёл пять матчей и пропустил 17 мячей. 

Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» запросил полный текст решения по дисквалификации нападающего Александра Соболева.

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