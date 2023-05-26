Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двух футболистов

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) пожизненно отстранил двух футболистов.

На футболистов Зийадхана Маммадова (экс-вратарь «Ессентуков») и Дениса Деркунского («СКА-Хабаровск-2») пожизненно наложены санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности, сообщает пресс-служба РФС.

Всего на счету Деркунского восемь матчей и один забитый мяч во Второй лиге в сезоне-2022/23. Маммадов провёл пять матчей и пропустил 17 мячей.

Ранее глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» запросил полный текст решения по дисквалификации нападающего Александра Соболева.