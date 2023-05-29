Червиченко: Абаскаль не панацея, но лучше я пока не вижу

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на то, что Гильермо Абаскаль продолжит тренировать московский клуб.

«Альтернативы я не вижу. Тренер неплохой. Никогда он не готовил игроков в таком режиме. Мне кажется, он неплохо управляет командой. Лучше, чем было последние три-четыре года. Абаскаль не панацея. Но лучше я пока не вижу», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Контракт 34-летнего наставника с красно-белыми заканчивается летом 2025 года.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице. Красно-белые за тур до окончания чемпионата продолжают бороться за медали. «Зенит» (67) досрочно стал чемпионом РПЛ.

Ранее Александр Мостовой не сомневался в том, что Абаскаль останется в «Спартаке».