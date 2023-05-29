Йоканович — об уходе из «Динамо»: не хочу никак объяснять произошедшее в клубе
- РИА Новости
«Спасибо клубу «Динамо», но пока я не заинтересован давать какие-либо комментарии, касающиеся моей работы в России. Не хочу никак объяснять ситуацию, которая произошла в этом клубе», — цитирует Йокановича Sport24.
После 29 туров Российской премьер-лиги московский клуб набрал 45 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. В Кубке России бело-голубые вылетели на стадии 1/2 финала Пути регионов, уступив «Акрону».
19 мая «Динамо» объявило об увольнении серба Славиши Йокановича с поста главного тренера.
Ранее Константин Тюкавин заявил, что «Динамо» провалило юбилейный год.