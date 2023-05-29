Рублёв: если я сегодня завершу карьеру, то ваша жизнь не изменится

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался об ожиданиях на открытом чемпионате Франции — «Ролан Гаррос».

«Ожиданий нет. Когда я был моложе, я думал, что есть какие-то ожидания — до момента, когда я понял, что всем всё равно. Если сегодня я завершу карьеру, ваша жизнь изменится? Совершенно нет», — сказал он на пресс-конференции.

Россиянин одержал победу над сербом Ласло Джере в первом круге турнира. Следующим соперником Рублёва будет французский теннисист Корентен Муте (61-я ракетка мира).

Ранее Андрей Рублёв прокомментировал ход матча первого круга «Ролан Гаррос» с Ласло Джере.