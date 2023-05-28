Рублёв: был слишком расслаблен во втором сете, без энергии

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал ход матча первого круга «Ролан Гаррос» 2023 года с сербом Ласло Джере.

«Думаю, я начал матч нормально, а Ласло — не очень хорошо. Я смог довольно просто выиграть первый сет, но во втором я был слишком спокоен. <...> Игра была более-менее равной до того момента, пока он не взял медицинский перерыв и стал показывать хорошую игру», — заявил Рублёв на пресс-конференции.

Россиянин обыграл серба со счётом 6:1, 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут. Следующим соперником Рублёва будет французский теннисист Корентен Муте (61-я ракетка мира).

Ранее россиянин Александр Шевченко преодолел стартовый раунд основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.