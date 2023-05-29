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Кан об увольнении из «Баварии»: разочарован, что не смог отпраздновать победу с командой

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Бывший генеральный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что хотел бы встретиться с руководством «Баварии» после увольнения.

«Когда всё уляжется, мы сядем и спокойно поговорим обо всём. Все точно понимают: я разочарован, что вчера не смог отпраздновать победу с командой. Я взял на себя эту ответственность, потому что хотел что-то сделать для клуба», — цитирует Кана Bayern & Germany.

По информации СМИ, Кан уволен из «Баварии» из-за отсутствия трофеев. 

27 мая команда обыграла «Кёльн» в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу и в 11-й раз подряд стала чемпионом Бундеслиги. Игра на стадионе «Райн-Энерги» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Томаса Тухеля.

Таким образом, команда из Мюнхена, набрав 71 очко, одержала победу в чемпионате Германии. «Кёльн» с 42 очками занимает десятую строчку.

Ранее полузащитник Томас Мюллер заявил, что некоторые сочтут чемпионство «Баварии» незаслуженным.

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