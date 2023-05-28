Потапова: для меня неожиданность, что матч с Таунсенд прошёл так легко
«Почему игра прошла с такой лёгкостью? Для меня, на самом деле, это неожиданность. Видимо, ей более некомфортно со мной играть, чем мне с ней, потому что я смотрела её все матчи на прошлой неделе», — цитирует Потапову Youtube-канал «Больше!».
Теннисистка из России в матче первого круга нанесла поражение американке Тэйлор Таунсенд в двух сетах со счётом 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 11 минут.
Следующей соперницей Потаповой станет победительница матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и Линдой Фрухвиртовой из Чехии.
Призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет €49 млн.
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал ход матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2023 с венгром Ласло Джере.