Потапова: для меня неожиданность, что матч с Таунсенд прошёл так легко

Российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала результат матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2023.

«Почему игра прошла с такой лёгкостью? Для меня, на самом деле, это неожиданность. Видимо, ей более некомфортно со мной играть, чем мне с ней, потому что я смотрела её все матчи на прошлой неделе», — цитирует Потапову Youtube-канал «Больше!».

Теннисистка из России в матче первого круга нанесла поражение американке Тэйлор Таунсенд в двух сетах со счётом 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 11 минут.

Следующей соперницей Потаповой станет победительница матча между россиянкой Анастасией Павлюченковой и Линдой Фрухвиртовой из Чехии.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет €49 млн.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал ход матча первого круга «Ролан Гаррос» — 2023 с венгром Ласло Джере.