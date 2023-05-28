Канада победила Германию и в 28-й раз в истории стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Канады по хоккею в финале обыграла команду Германии и в 28-й раз в истории стала чемпионом мира.

Игра в Тампере (Финляндия) завершилась со счётом 5:2 в пользу подопечных Андре Туриньи.

В составе победителей дубль оформил Сэмми Бле (11-я, 45-я минуты), по одной шайбе забросили Лоусон Круз (38-я), Тайлер Тоффоли (52-я) и Скотт Лотон (58-я). У немцев отличились Джон-Джейсон Петерка (8-я) и Даниэль Фишбух (34-я).

Ранее сборная Латвии в матче за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею 2023 года нанесла поражение в овертайме команде США.