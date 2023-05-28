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Эмери в дебютном сезоне вывел «Астон Вилла» в еврокубки впервые за 13 лет

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«Астон Вилла» на своём поле в матче 38-го тура чемпионата Англии по футболу нанесла поражение «Брайтону».
Эмери в дебютном сезоне вывел «Астон Вилла» в еврокубки впервые за 13 лет
  • Gettyimages.ru

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу коллектива Унаи Эмери.

«Астон Вилла» завершила чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице и примет участие в сезоне-2023/24 в Лиге Европы УЕФА. Клуб из Бирмингема впервые за 13 лет получил право сыграть в еврокубках.

Испанский тренер возглавил «Астон Вилла» в ноябре 2022 года.

Эмери после ухода из «Спартака» три раза выиграл Лигу Европы с «Севильей» и один раз — с «Вильярреалом». А Артём Дзюба в своё время назвал испанского специалиста «тренеришкой».

Ранее сообщалось, что Эмери повторил клубный рекорд «Астон Вилла».

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