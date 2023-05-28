«Тоттенхэм» впервые за 14 лет не вышел в еврокубки

«Тоттенхэм» впервые за 14 лет не вышел в европейские футбольные клубные турниры.

«Шпоры» одержали победу над «Лидсом» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) и заняли восьмое место в таблице турнира, не попав даже в Лигу конференций.

Таким образом, из чемпионата Англии в сезоне-2023/24 в следующем сезоне еврокубков сыграют: «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Брайтон», «Астон Вилла».

Ранее клуб «Лутон Таун» впервые в истории оформил выход в элитный дивизион чемпионата Англии по футболу.