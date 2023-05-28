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Колосков не верит, что «Спартак» станет вторым по итогам сезона в РПЛ

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Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил мнение, что московский «Спартак» не займёт второе место по итогам текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Колосков не верит, что «Спартак» станет вторым по итогам сезона в РПЛ
  • РИА Новости

«Не верю, что «Спартак» может побороться за серебро. Сегодня у них был матч, который определял медали. Что это за команда, если она не может собраться и вырвать победу зубами? Красно-белые не смогли, значит, у них не хватает волевых качеств», — цитирует Колоскова РИА Новости

Столичная команда на своём поле сыграла вничью с «Пари НН» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 0:0.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Пари НН» (27) — 13-ю строчку. Красно-белые продолжают бороться за медали ЧР, нижегородский клуб остался в зоне стыковых матчей.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру голкипера «Пари НН» Артура Нигматуллина в матче с красно-белыми. 

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