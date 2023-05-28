Ловчев похвалил вратаря «Пари НН» Нигматуллина за игру в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил игру голкипера «Пари НН» Артура Нигматуллина в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с красно-белыми.

«Причиной сегодняшнего результата является в первую очередь то, как классно в обороне сыграл «Пари НН» и как грамотно провёл матч вратарь Артур Нигматуллин. И я бы добавил к этому ещё одну важную деталь. Довольно-таки часто тренеры, которые когда-то играли в «Спартаке», по-особому настраивают свои команды на матчи с красно-белыми. Они всегда играют так, как будто это их последний матч. Особенно это касается голкиперов», — сказал Ловчев RT.

Ранее Ловчев заявил, что отсутствие Соболева не сказалось негативно на игре «Спартака» в матче с «Пари НН».