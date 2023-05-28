Ловчев: отсутствие Соболева не сказалось негативно на игре «Спартака» в матче с «Пари НН»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал причины, по которым красно-белые не смогли обыграть «Пари НН» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я не считаю, что отсутствие Александра Соболева в матче с «Пари НН» как-то негативно сказалось на результативности «Спартака». Всё-таки были игры, когда справлялись и без Соболева. Ведь в команде достаточно квалифицированных атакующих футболистов. Это и Квинси Промес, и Кейта Бальде. Есть тот же Шамар Николсон, который иногда умеет забивать», — заявил Ловчев RT.

По его мнению, всегда очень сложно что-то сделать против команды, которая выстроилась у своих ворот и закрыла всё пространство.

«В такие моменты исход матча решает либо случай, например пенальти, либо же индивидуальное мастерство отдельного футболиста. Именно этого сегодня не хватило «Спартаку». Просто в составе красно-белых нет человека, который может своими индивидуальными действиями повлиять на результат. В «Зените» есть Малком, который всегда забьёт в трудную минуту, другие бразильцы есть. А в «Спартаке» вся надежда на Квинси Промеса, но он не всегда пребывает в нужной кондиции. Кто-то может назвать таким футболистом Соболева. Но Александр — игрок штрафной площадки, вне её он не сможет помочь. Ему всегда нужна точная передача, тогда он забьёт», — сказал Ловчев RT.

Ранее Андрей Червиченко выразил мнение, что «Спартаку» стоит расстаться с Николсоном и Бальде, сделав ставку на воспитанников.