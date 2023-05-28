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Карпов: «Зенит» намерен выплатить сумму отступных за Пиняева

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Санкт-петербургский «Зенит» в предстоящее трансферное окно намерен выкупить полузащитника столичного «Локомотива» Сергея Пиняева.
Карпов: «Зенит» намерен выплатить сумму отступных за Пиняева
  • РИА Новости

Сине-бело-голубые желают выкупить молодого хавбека за 600 млн рублей и подписать игрока, сообщает журналист Иван Карпов. 

Отмечается, что железнодорожники не планируют продавать Пиняева летом 2023 года. Сам футболист также не желает покидать московскую команду, если не получит предложений от европейских клубов. 

В сезоне-2022/23 18-летний Пиняев провёл 19 матчей, забил четыре мяча и отличился одной результативной передачей. 

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал самых талантливых игроков, которые покинули самарский клуб.

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