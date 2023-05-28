Times: «Барселона» готова предложить €100 млн за Гимарайнса из «Ньюкасла»

Испанская «Барселона» заинтересована в услугах полузащитника английского «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса.

Руководство клуба из столицы Каталонии готово заплатить за трансфер 25-летнего бразильского футболиста €100 млн, сообщает The Times.

Гимарайнс в сезоне-2022/23 в 30 матчах во всех турнирах забил пять мячей и сделал пять голевых передач. «Ньюкасл» примет участие в основной стадии предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» впервые за 20 лет сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.