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Times: «Барселона» готова предложить €100 млн за Гимарайнса из «Ньюкасла»

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Испанская «Барселона» заинтересована в услугах полузащитника английского «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса.
Times: «Барселона» готова предложить €100 млн за Гимарайнса из «Ньюкасла»
  • Gettyimages.ru

Руководство клуба из столицы Каталонии готово заплатить за трансфер 25-летнего бразильского футболиста €100 млн, сообщает The Times.

Гимарайнс в сезоне-2022/23 в 30 матчах во всех турнирах забил пять мячей и сделал пять голевых передач. «Ньюкасл» примет участие в основной стадии предстоящего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» впервые за 20 лет сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

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