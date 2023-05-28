Абаскаль провёл серьёзный разговор с Соболевым после удаления в дерби с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что провёл серьёзную воспитательную работу с Александром Соболевым после удаления нападающего в столичном дерби в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Это был очень серьёзный разговор. Я не из тех людей, которые в таких ситуациях будут выбирать слова. Недопустимо такое количество матчей в сезоне, которые он пропустил из-за дисквалификаций. Он попросил прощения», — цитирует Абаскаля «Спорт-Экспресс».

При этом 34-летний испанец признался, что команда полностью поддерживает Соболева.

«Потому что уверены, что изменения произойдут», — добавил Абаскаль.

«Спартак» на своём поле сыграл вничью с «Пари НН» (0:0) в матче 29-го тура РПЛ. Александр Соболев отбывает четырёхматчевую дисквалификацию за непристойный жест в адрес соперника в игре 28-го тура с ЦСКА.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице. За тур до окончания чемпионата красно-белые продолжают бороться за медали. «Зенит» (67) досрочно стал чемпионом РПЛ. На втором месте располагается ЦСКА (55), на четвёртом — «Ростов» (50), у которого матч в запасе.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что московской команде сложно побеждать в отсутствие благосклонности арбитров в матчах чемпионата России по футболу.