Ферстаппен выиграл Гран-при Монако и побил рекорд Феттеля

Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу в Гран-при Монако «Формулы-1».

Вторым финишировал испанец Фернандо Алонсо из Aston Martin. Третьим — француз Эстебан Окон из Alpine.

Ферстаппена одержал 39-ю победу в «Формуле-1». Голландец опередил четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля (38).

Седьмой этап чемпионата состоялся на городской трассе на улицах княжества. По ходу гонки шёл дождь. Следующий этап (Гран-при Испании) пройдет 2-4 июня.

Ранее Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике Гран-при Монако «Формулы-1».