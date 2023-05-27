Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике Гран-при Монако «Формулы-1»

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен стал лучшим в третьей сессии свободных заездов «Формулы-1» Гран-при Монако.

Он показал лучшее время — 1:12,766.

Вторым стал его партнёр по команде мексиканец Серхио Перес (+0,073). Третье время показал канадец Лэнс Стролл (+0,166) из Aston Martin.

По ходу практики вылетели британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) и датчанин Кевин Магнуссен (Haas). Британец не сумел удержать болид в повороте и врезался в отбойник.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим во второй сессии свободных заездов «Формулы-1» Гран-при Монако.