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Вратарь «Пари НН» Нигматуллин признан лучшим игроком матча со «Спартаком»

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Голкипер нижегородского «Пари НН» Артур Нигматуллин признан самым полезным игроком матча 29-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».
Вратарь «Пари НН» Нигматуллин признан лучшим игроком матча со «Спартаком»
  • Gettyimages.ru

Игра на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 0:0.

Нигматуллин отразил четыре удара в створ ворот. А в самой концовке матча несколько раз спас свою команду от поражения, уверенно сыграв в рамке.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Пари НН» (27 очков) — 13-ю строчку. Красно-белые продолжают бороться за медали ЧР, нижегородский клуб остался в зоне стыковых матчей.

«Зенит» (67) досрочно стал чемпионом РПЛ. На втором месте располагается ЦСКА (55), на четвёртом «Ростов» (50), у которого матч в запасе.

Ранее бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что армейский клуб после матча с «Краснодаром» потерял шансы в борьбе за серебряные медали чемпионата России со «Спартаком».

 

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