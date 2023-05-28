Романо: «Челси» подписал контракт с Почеттино до лета 2026 года
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Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Отмечается, что соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. О назначении будет объявлено в ближайшее время.
До июня командой будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Фрэнк Лэмпард.
После 37 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) синие с 43 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.
Ранее Лэмпард заявил, что «Челси» нуждается в перестройке и летом поменяет состав.