Романо: «Челси» подписал контракт с Почеттино до лета 2026 года

Тренер Маурисио Почеттино подписал контракт с «Челси».

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано до лета 2026 года. О назначении будет объявлено в ближайшее время.

До июня командой будет руководить исполняющий обязанности главного тренера Фрэнк Лэмпард.

После 37 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) синие с 43 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.

Ранее Лэмпард заявил, что «Челси» нуждается в перестройке и летом поменяет состав.