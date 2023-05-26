Лэмпард заявил, что «Челси» нуждается в перестройке и летом поменяет состав

Исполняющий обязанности главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард оценил выступления лондонского клуба в текущем сезоне.

«Плохой сезон для «Челси». Важно понять, как исправить положение. Клуб нуждается в перестройке и летом поменяет состав. Многое нужно улучшать, чтобы выйти на уровень», — приводит слова тренера BBC.

6 апреля 44-летний британец был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Челси» после увольнения соотечественника Грэма Поттера.

После 37 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) синие с 43 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что переход украинского полузащитника Михаила Мудрика из «Шахтёра» в «Челси» вошёл в число десяти худших трансферов сезона АПЛ по версии портала Goal.com.