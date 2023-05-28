Украинка Цуренко раскритиковала WTA и Олимпийский комитет из-за участия россиян в турнирах
- AP
«Они делают вид, что в теннисе всё хорошо, что русские играют первыми и это не проблема.
WTA и Олимпийский комитет смотрят на этот вид спорта только с точки зрения прав русских и белорусов, полностью игнорируя нарушение прав украинцев», — приводит слова Цуренко Tennisuptodate.
Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и БТФ в марте 2022 года. Также организация отменила все турниры в этих странах под эгидой организации.
Российские спортсмены имеют право участвовать в турнирах WTA и ATP в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина не пожала руку россиянке Анне Блинковой после финала турнира в Страсбурге.