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Украинка Цуренко раскритиковала WTA и Олимпийский комитет из-за участия россиян в турнирах

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Украинская теннисистка Леся Цуренко раскритиковала WTA и Олимпийский комитет из-за участия россиян в международных турнирах.
Украинка Цуренко раскритиковала WTA и Олимпийский комитет из-за участия россиян в турнирах
  • AP

«Они делают вид, что в теннисе всё хорошо, что русские играют первыми и это не проблема.

WTA и Олимпийский комитет смотрят на этот вид спорта только с точки зрения прав русских и белорусов, полностью игнорируя нарушение прав украинцев», — приводит слова Цуренко Tennisuptodate.

Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и БТФ в марте 2022 года. Также организация отменила все турниры в этих странах под эгидой организации.

Российские спортсмены имеют право участвовать в турнирах WTA и ATP в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина не пожала руку россиянке Анне Блинковой после финала турнира в Страсбурге.

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