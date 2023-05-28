Салихамиджич: я был полон решимости снова выиграть Лигу чемпионов с «Баварией»

Хасан Салихамиджич прокомментировал увольнение с поста спортивного директора «Баварии».

«Конечно, я хотел бы продолжить. Я был полон решимости снова выиграть Лигу чемпионов с этой командой. Эта команда действительно хороша. Тем не менее я желаю всем удачи и успехов», — приводит слова Салихамиджича Bayern & Germany в социальных сетях.

27 мая «Бавария» победила «Кёльн» со счётом 2:1. Таким образом, команда из Мюнхена, набрав 71 очко, одержала победу в чемпионате Германии. Сразу после игры стало известно об увольнении Хасана Салихамиджича и Оливера Кана.

Ранее Томас Мюллер выразил мнение, что некоторые сочтут чемпионство «Баварии» незаслуженным.