Месси обошёл Роналду и установил рекорд по числу голов в топ-лигах Европы
35-летний форвард сборной Аргентины установил рекорд по числу забитых мячей в пяти сильнейших чемпионатах Европы. Месси отличился в матче 37-го тура первенства Франции со «Страсбургом» (1:1). Гол стал для аргентинца 496-м в европейских лигах.
Семикратный обладатель «Золотого мяча» превзошёл достижение португальского форварда Криштиану Роналду (495).
ПСЖ за тур до окончания сезона стал 11-кратным чемпионом Франции.
Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд Дани Алвеса по количеству титулов в футболе.