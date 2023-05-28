Месси повторил рекорд Дани Алвеса по количеству титулов в футболе
35-летний форвард сборной повторил рекорд бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса по количеству выигранных в футболе титулов.
После победы в составе «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции сезона-2022/23 аргентинец пополнил свою коллекцию 43-м трофеем.
Помимо множества побед в чемпионате Испании с «Барсой» и еврокубках, в его активе золотые медали чемпионата мира, Кубка Америки и Олимпийских игр.
ПСЖ в матче 37-го тура Лиги 1 обыграл «Страсбург» (1:1) и в 11-й раз выиграл чемпионат Франции.
Ранее сообщалось, что переговоры Марко Асенсио и ПСЖ находятся в продвинутой стадии.