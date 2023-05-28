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Месси повторил рекорд Дани Алвеса по количеству титулов в футболе

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Нападающий «Пари Сен‑Жермен» Лионель Месси продолжает добиваться значимых успехов в своей карьере.

35-летний форвард сборной повторил рекорд бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса по количеству выигранных в футболе титулов.

После победы в составе «Пари Сен-Жермен» в чемпионате Франции сезона-2022/23 аргентинец пополнил свою коллекцию 43-м трофеем.

Помимо множества побед в чемпионате Испании с «Барсой» и еврокубках, в его активе золотые медали чемпионата мира, Кубка Америки и Олимпийских игр.

ПСЖ в матче 37-го тура Лиги 1 обыграл «Страсбург» (1:1) и в 11-й раз выиграл чемпионат Франции.

Ранее сообщалось, что переговоры Марко Асенсио и ПСЖ находятся в продвинутой стадии.

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