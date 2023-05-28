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Рахимов: работа по усилению «Рубина» уже началась 

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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал понять, что казанскую команду в межсезонье усилят ряд качественных футболистов.

«У нас достаточно большое количество игроков, какие будут приобретения — ещё нет конкретных имён, сказать не могу, но эта работа уже началась, посмотрим, как всё у нас сложится», — цитирует Рахимова ТАСС.

При этом он подчеркнул, что процесс обновления состава будет выглядеть как «пошаговое движение».

«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0) в 33-м туре Первой лиги и впервые в истории стал чемпионом ФНЛ.

Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 2:0.

В составе «Рубина» дубль оформил Джоэль Фамейе.

Таким образом, «Рубин» набрал 68 очков и стал недосягаемым для «Балтики», которая по итогам сезона займёт второе место (64). Обе команды ещё в 32-м туре обеспечили выход в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Рубин» не планирует награждать Леонида Слуцкого медалью Первой лиги.

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