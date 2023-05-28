Рахимов: работа по усилению «Рубина» уже началась
«У нас достаточно большое количество игроков, какие будут приобретения — ещё нет конкретных имён, сказать не могу, но эта работа уже началась, посмотрим, как всё у нас сложится», — цитирует Рахимова ТАСС.
При этом он подчеркнул, что процесс обновления состава будет выглядеть как «пошаговое движение».
«Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» (2:0) в 33-м туре Первой лиги и впервые в истории стал чемпионом ФНЛ.
Встреча в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счётом 2:0.
В составе «Рубина» дубль оформил Джоэль Фамейе.
Таким образом, «Рубин» набрал 68 очков и стал недосягаемым для «Балтики», которая по итогам сезона займёт второе место (64). Обе команды ещё в 32-м туре обеспечили выход в РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Рубин» не планирует награждать Леонида Слуцкого медалью Первой лиги.