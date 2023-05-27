«Инсайдлар»: «Рубин» не планирует награждать Слуцкого медалью Первой лиги

«Рубин» не планирует награждать бывшего главного тренера команды Леонида Слуцкого медалью в случае чемпионства в Первой лиге.

Как сообщает Telegram-канал «Инсайдлар», «Рубин» ещё не приступал к формированию списка из 40 награждаемых, однако не настроен награждать Слуцкого из-за того, что именно с ним во главе казанская команда вылетела из РПЛ в прошлом сезоне.

15 ноября 2022 года стало известно, что российский специалист решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.

Казанский клуб лидирует в турнирной таблице Первой лиги и обеспечил себе выход в высший дивизион.

Ранее сообщалось, как отреагировали в Первой лиге на желание Слуцкого получить медаль за достижения «Рубина».