«Инсайдлар»: «Рубин» не планирует награждать Слуцкого медалью Первой лиги
- РИА Новости
Как сообщает Telegram-канал «Инсайдлар», «Рубин» ещё не приступал к формированию списка из 40 награждаемых, однако не настроен награждать Слуцкого из-за того, что именно с ним во главе казанская команда вылетела из РПЛ в прошлом сезоне.
15 ноября 2022 года стало известно, что российский специалист решил покинуть «Рубин» по собственному желанию.
Казанский клуб лидирует в турнирной таблице Первой лиги и обеспечил себе выход в высший дивизион.
Ранее сообщалось, как отреагировали в Первой лиге на желание Слуцкого получить медаль за достижения «Рубина».